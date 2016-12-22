Москалькова попросит открыть гуманитарный коридор для россиянок в Мосуле

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует обратиться в Организацию объединенных наций (ООН), а также в МИД России и к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать в иракском Мосуле гуманитарный коридор для российских женщин. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.

По его словам, она «чрезвычайно обеспокоена судьбой этих женщин».

«Поэтому [она] распорядилась подготовить обращения к Верховному комиссару ООН по правам человека, а также в министерство иностранных дел Российской Федерации и Рамзану Кадырову, который принимает участие в судьбе этих женщин, с просьбой помочь организовать для них гуманитарный коридор», — рассказал Зловедов. Москалькова, по его словам, также попросит при необходимости оказать женщинам медицинскую, гуманитарную и иную помощь, и посодействовать их возвращению на родину.

Зловедов отметил, что ​соответствующие обращения уже готовятся.

Рамзан Кадыров 1 сентября рассказал о возвращении из Ирака и Сирии 12 детей и женщин. Это четыре женщины, а также восемь детей в возрасте от шести месяцев до девяти лет.

