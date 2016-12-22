СМИ узнали об аварийной посадке вертолета с туристами в центре Петербурга

В центре Петербурга совершил экстренную посадку частный вертолет Ми-8 с туристами. Об этом сообщила «Фонтанка».
По данным издания, вертолет принадлежал компании «Балтийские авиалинии». Во время прогулочно полета от Петропавловской крепости вдоль Невы у него задымился двигатель. В связи с этим пилот вынужден был экстренно посадить вертолет. Издание отметило, что в результате случившегося никто не пострадал.
Как отмечает издание, после инцидента вертолет все же добрался до площадки на Петропавловской крепости.
В «Балтийских авиалиниях» изданию заявили, что с аппаратом все в порядке. При этом на звонок потенциального клиента сообщили, что полеты по данному маршруту на сегодня прекращены. Там добавили, что на следующий день экскурсии тоже не состоятся.
В поисково-спасательной службе Пулково и ГУ МЧС Петербурга «Фонтанке» сообщили, что информации о нештатных событиях с туристическим вертолетом не поступало.
В конце августа в Черемховском районе Иркутской области совершил экстренную посадку вертолет Ми-8.На борту судна находились три человека, они получили ранения