Порошенко подписал закон об амнистии служивших в Донбассе военных

Президент Украины Петр Порошенко подписал «Закон об амнистии» для военных, участвующих в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По данным пресс-службы, Порошенко решил принять закон на встрече с представителями церкви и украинскими военнослужащими, Героями Украины, которые попросили амнистии.

«Я благодарю за это предложение, за ответственное государственное отношение к этому и подписываю закон Украины «Об амнистии», — заявил Порошенко. По его словам, закон позволяет наказанным за нетяжелые преступления воинам — участникам конфликта на Донбассе выйти на свободу.

Контактная группа 23 августа в Минске согласовала режим прекращения огня в Донбассе в связи с началом нового учебного года. Это перемирие стало одиннадцатым за последние годы. Однако 31 августа представители Киева заявили, что режим тишины не соблюдается.