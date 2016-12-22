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В ДОСААФ пообещали помочь с похоронами погибших при крушении Ан-2
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В ДОСААФ пообещали помочь с похоронами погибших при крушении Ан-2
Общество, 17:39
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В ДОСААФ пообещали помочь с похоронами погибших при крушении Ан-2

Добровольное общество содействия армии, авиации и флота (ДОСААФ) окажет помощь в организации похорон родственникам погибших при крушении одномоторного самолета Ан-2 во время авиашоу в подмосковной Балашихе. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы ДОСААФ России Игорь Филимонов.

«Самолет Ан-2, на борту которого находились пилот Сухарев Дмитрий Евгеньевич и корреспондент Тылевич Борис Маркович, неожиданно потерял высоту и врезался в землю», — напомнил собеседник РБК, отметив, что в результате происшествия «оба человека погибли». «Разбившееся воздушное судно не принадлежит ДОСААФ, погибшие не являются работниками оборонной организации», — пояснил также Филимонов.

Очевидцы рассказали о крушении самолета Ан-2 в Балашихе
Общество

Дмитрий Сухарев, по его словам, был «опытнейшим летчиком». «Человек, который великолепно знал и чувствовал самолет Ан-2, поэтому в последний момент он смог увести воздушное судно в сторону от зрителей», — добавил представитель ДОСААФ. «Руководством департамента авиации центрального совета ДОСААФ России и Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ России, — как также уточнил Филимонов, — будет оказываться всестороннее воздействие межгосударственному авиационному комитету и гражданской авиации в расследовании данного авиационного происшествия».

В Подмосковье во время авиашоу разбился самолет Ан-2. Фоторепортаж Еще 7 фото
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Одномоторный самолет Ан-2 разбился во время авиашоу в Балашихе 2 сентября. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка экипажа. Как уточнял источник ТАСС в экстренных службах, самолет упал из-за того, что пилот не справился с управлением.

По факту аварии проверку начало Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

Теги: авиакрушение , Ан-2 , ДОСААФ , авиаклуб
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