«Первый канал» опроверг удаление эпизода о ВИЧ в фильме о принцессе Диане

На «Первом канале» прокомментировали сообщения о том, что в показанном в эфире 2 сентября фильме «Диана — наша мама: жизнь и наследие» о Диане Уэльской отсутствовал эпизод о вкладе принцессы в борьбу с эпидемией ВИЧ. Как сообщила РБК директор по связям с общественностью «Первого канала» Лариса Крымова, представители телеканала «не вносили в приобретенный фильм ни одного изменения».

«[Мы] не могли этого сделать по контракту с компанией — владельцем прав», — пояснила Крымова, добавив, что «даже анонсы фильма вышли в том виде, в котором были предоставлены правообладателем».

На «Первом канале», как также отметила собеседница РБК, знают о том, что существует еще и 60-минутная версия фильма. «Но она не осматривалась закупщиками, как не подходящая по хронометражу», — добавила директор по связям с общественностью телеканала, уточнив, что «Первый канал» приобрел у Oxford Films 48-минутную версию фильма «Diana. Our mother. Her Life and Legacy».

Ранее на отсутствие в показанном в эфире «Первого канала» фильме о принцессе Диане эпизода о ее вкладе в борьбу с ВИЧ обратил внимание ЛГБТ-активист Кир Фёдоров. «Так, а сейчас я в гневе. Сегодня на «Первом канале» была премьера фильма «Диана — наша мама: жизнь и наследие». И оттуда полностью вырезали 10-15-минутный кусок про вклад Дианы с эпидемией ВИЧ», — заявлял он на своей странице в Facebook.

На кадрах, не попавших в эфир «Первого канала», как замечал активист, «рассказывалось об эпидемии среди геев». «Тот человек, которому Диана пожала руку без перчаток был геем», — пояснял Фёдоров, отмечая, что также в этом эпизоде британский певец Элтон Джон «говорил о том, насколько было важным в то время, что гетеросексуальная женщина с таким высоким статусом и публичностью поддержала гей-сообщество». «Так же рассказывали, что ее младший сын, принц Гарри, сейчас занимается этой темой и призывает всех тестироваться», — замечал он.

«Первый канал», что считает, что для России это не актуальная тема?!», — возмущался Фёдоров, добавляя, что «видимо, россияне не должны знать о том, что Диана была гей-френдли, а то сразу разлюбят популярную принцессу».