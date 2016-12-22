Очевидцы рассказали о крушении самолета Ан-2 в Балашихе

Очевидцы трагедии на авиашоу в подмосковной Балашихе рассказали РБК о моменте падения самолета.

Светлана Родина вместе с мужем и маленьким сыном стояли почти в конце взлетной полосы.

«Самолет сделал петлю, высота была небольшая. Вырулил к полосе, но что-то произошло, и он стал сильно заваливаться на левое крыло. Перед самой полосой, где стояли мы, он резко уклонился вбок. Он зацепил левым крылом землю, где начал «кувыркаться». Развалился весь корпус», — сообщила Родина. По ее словам cкорая и МЧС подъехали сразу после падения самолета.

«Никого не вытащили, пилоты погибли в самолете», — добавила она, отметив, что паники не было. По ее словам, «мало кто сразу понял», что «это была авария, а не трюк». «После падения самолета многие плакали, все были в шоке. Но без давки начали уходить. Полиция все регулировала», — отметила собеседница РБК.

Очевидец произошедшего, комментатор пилотажной группы «ЧелАвиа Team«Максим Карфидов, заявил, что »​с вероятностью 99% причина катастрофы — ошибка пилота». «Летчики начали выполнение пилотажной программы, выполнили проход с минимальной скоростью, петлю и после вывода на зрителей начали выполнение левого виража. Но зачем-то заложили слишком большой крен, по ощущениям больше 90 градусов. Высота была минимальная, от силы метров 30. При выполнении виража с отрицательным креном они не набирали высоту, а теряли ее. Очевидно, они увлеклись маневром и не начали вовремя выравнивание самолета», — пояснил Карфидов. По его словам ошибку в построении траектории начали исправлять слишком поздно и не успели выровнять самолет из-за нехватки высоты. «Для выравнивания или уменьшения угла крена на таком относительно тяжелом самолете, как Ан-2, требовалось слишком много времени, и его у пилотов не оказалось. Ошибка, ставшая фатальной из-за привычки летчиков пилотировать на самой грани, не оставляя страховочный запас высоты», — добавил он.

Самолет Ан-2 разбился во время авиашоу в Балашихе в субботу, 2 сентября. Во время показательного полета самолет неожиданно потерял высоту, завалился на крыло и столкнулся с землей, рассказывал РБК источник в правоохранительных органах. В результате случившегося погибли два пилота погибли.

По факту аварии СК начал проверку. В данный момент на месте аварии работает следственно — оперативная группа.