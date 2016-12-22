Глава Кабардино-Балкарии рассказал Путину о ликвидации последствий селя

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков рассказал президенту России Владимир Путину о мерах, принимаемых для ликвидации последствий сошедшего селя. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, ​президент «просил Кокова» во взаимодействии с МЧС «обеспечить всем необходимым граждан, проживающих в районе бедствия, и туристов, находившихся там».

После схода селя МЧС России попросило туристов воздержаться от поездок в Приэльбрусье и на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В ведомстве отметили, что работы по ликвидации последствий будут завершены в ближайшее время, после чего туристы смогут отправиться в эти места.

Сход селя в районе Приэльбрусья произошел 1 сентября. Он был вызван большим количеством осадков. В результате произошедшего река Баксан вышла из берегов. Из-за этого 27 туристических баз оказались отреза​ны от дорог.

В региональном управлении МЧС сообщили, что при сходе селя погиб человек. Тело мужчины было обнаружено в пойме реки Баксан в 150 м от поселка Нейтрино.