Самолет в аэропорту Брюсселя эвакуировали из-за угрозы взрыва

Пассажиров самолета авиакомпании Ryanair эвакуировали в аэропорту Брюсселя из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил телеканал VRT.

По данным телеканала, лайнер должен был вылететь из брюссельского аэропорта Завентем в Мадрид. Во время посадки пассажиров один из них, 51-летний мужчина, заявил, что у него бомба, а также выкрикнул фразу «Аллах Акбар». Он был задержан, а пассажиры эвакуированы. После самолет был осмотрен. В ходе проверки правоохранители не нашли ничего подозрительного.

Как пояснили телеканалу в прокуратуре, мужчина, вероятнее всего, был пьян. Вместе с ним с рейса были сняты восемь его друзей, которые также находились под воздействием алкоголя. Все они были допрошены.

Телеканал отметил, что по факту произошедшего начато расследование.

В Брюсселе 25 августа мужчина с ножом, выкрикивая «Аллах Акбар!», напал на военный патруль на бульваре Эмиля Жакмана. Мужчина, по данным правоохранителей, был выходцем из Сомали. В результате случившегося двое солдат получили ранения. Нападавший был ранен ответным огнем военных и госпитализирован. Спустя час он скончался в больнице.

В прокуратуре Бельгии также назвали произошедшее терактом. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».