СМИ узнали об обсуждении в Дании закона против «Северного потока-2»

Правительство Дании подготовило и направило на обсуждение законопроект, который может запретить проведение трубопроводов «Северного потока-2» через датские территориальные воды. Об этом сообщает местное издание Politiken.

По данным издания, законопроект разработан из внешнеполитических соображений и соображений безопасности. В частности, правительство планирует изменить закон о континентальном шельфе: сейчас подобная заявка на проведение трубопроводов может быть отклонена только в случае экологической угрозы. Как сообщает Politiken, согласно законопроекту соответствующие заявки сможет рассматривать и МИД Дании.

«Принятие решения по заявкам на проведение трубопроводов в территориальных водах имеет такую специфику, что более подходит для обсуждения на уровне министров», — сказано в комментарии к законопроекту.

Издание подчеркивает, что с предложением внести поправки в законодательство датское правительство выступило еще в апреле. Как уточняет Politico, в правительстве Дании опасаются, что поставки газа через «Турецкий поток» могут стать «политическим инструментом» российской власти.

Газопровод «Северный поток-2» должен пересечь территориальные воды и исключительную экономическую зону Дании на участке в 139 км. Разрешения на строительство должны дать также власти Германии, Финляндии и Швеции, через чьи воды будет проходить новый газопровод. Ввод в строй «Северного потока» намечен на конец 2019 года.​