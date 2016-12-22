Неизвестные подожгли штаб «Единой России» в Красноярске

Неизвестные ночью подожгли избирательный штаб «Единой России» в городе Назарово Красноярского края. В результате произошедшего пострадавших нет, говорится на сайте регионального отделения партии.

По данным пресс-службы, неизвестные выбили окно, закинули внутрь здания покрышки, облили их горючей смесью и подожгли. По словам охранника, нападавшие кричали «передайте привет «Единой России!».

По данным МЧС, информация о пожаре поступила спасателям в 5:25 утра, в 5:31 пожар был локализован.

В результате пожара уничтожены оргтехника партии, мебель, агитационная продукция​. По мнению секретаря отделения партии Алексея Додатко, не стоит «сомневаться в политической подоплеке» инцидента. «Какой бы ожесточенной не была предвыборная борьба, идти из-за этого на уголовное преступление — недопустимо», — заявил секретарь.