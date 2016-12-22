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Самолеты ВКС уничтожили в райне Дейр-эз-Зора в Сирии бронетехнику ИГ
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Самолеты ВКС уничтожили в райне Дейр-эз-Зора в Сирии бронетехнику ИГ
Политика, 09:01
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Самолеты ВКС уничтожили в райне Дейр-эз-Зора в Сирии бронетехнику ИГ

Минобороны заявило, что самолеты ВКС за двое суток уничтожили бронетехнику террористической группировки «ИГИЛ» (запрещена в России) в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Об этом говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в Facebook.

По данным военного ведомства, российский истребитель Су-35 уничтожил два танка, два хранилища боеприпасов, оружия и топлива, пункт управления, а также более десяти грузовиков с боеприпасами и оружием. Кроме того, истребитель Су-34 уничтожил 12 грузовиков с боеприпасами.

«Группировка сирийских правительственных войск при поддержке российских ВКС продолжает успешное наступление в направлении населенного пункта Дейр-эз-Зор с целью деблокирования города», — сказано в сообщении.

Ранее в сети появилось видео ударов российских ВКС по боевикам «Исламского государства». Ми-28Н «Ночной охотник» атаковал боевиков с помощью ракет. 27 августа Минобороны отчиталось о разгроме боевиков в районе Ганем-Али в долине реки Евфрат. Там, по данным ведомства, находилось «самое боеспособное» бандформирование террористической группировки «ИГИЛ».

Теги: Минобороны , Сирия , ВКС
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