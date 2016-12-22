Белый дом заявил о планах дальнейшего давления на Пхеньян

Американский президент Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещали продолжить режим дипломатического и экономического давления на Северную Корею. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает The Hill.

Кроме того, Трамп дал «содержательное согласие» на «многомиллиардную» продажу военной техники в Южную Корею. «Лидеры двух стран договорились укреплять наш союз путем сотрудничества в области укрепления обороноспособности Южной Кореи», — сообщил Белый дом. При этом в Белом доме не уточнили, о какой военной технике идет речь.

Как подчеркивает The Hill, телефонный разговор двух лидеров прошел на следующий день после того, как США и Южная Корея «закрепили» договоренность о проведении ежегодных совместных военных учений в регионе полетом сверхзвукового стратегического бомбардировщика В-1В и группы истребителей над корейским полуостровом для «демонстрации силы» против Пхеньяна.

​Накануне президент России Владимир Путин заявил, что продолжение давления на Пхеньян с целью остановить его ракетные испытания — «путь в никуда». В своей статье, приуроченной к саммиту БРИКС, российский лидер призвал решать северокорейский конфликт путем диалога, не выдвигая «предварительных условий» и избегая «воинственной» риторики.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном продолжается после многочисленных ракетных испытаний Пхеньяна. Очередной запуск КНДР произвела 29 августа. Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Совбез ООН осудил действия правительства Северной Кореи, назвав запуск «угрозой всему миру», при этом сам Пхеньян испытания ракет назвал «прилюдей» к началу пусков ракет к американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане.