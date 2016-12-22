Роспотребнадзор арестовал 203 кг яичного порошка с фипронилом из Франции
Экономика, 06:59
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Роспотребнадзор арестовал 203 кг яичного порошка с фипронилом из Франции
Роспотребнадзор арестовал 203 кг яичного порошка из Франции, в котором превышено содержание фипронила и его производных. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Продукцию выявили специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, она сопровождалась ветеринарным сертификатом на ввоз. «Партия загрязненного инсектицидом яичного порошка не поступала в розничную сеть», — отмечается в сообщении.
В других отобранных пробах различных пекарских смесей, изготовленных с использованием яичного порошка из Европы и других стран, превышения содержания фипронила обнаружено не было, отметили в ведомстве.