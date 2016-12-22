В Подмосковье арестовали полицейского за вымогательство 4 млн руб.

В Подмосковье арестовали сотрудника полиции и двух его знакомых, которые незаконно задержали бизнесмена и стали вымогать у него взятку в 4 млн руб. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Московской области.

Подозреваемые вину не признали, говорится в сообщении.

По версии следствия, полицейский «вступил в преступный сговор со своими знакомыми 31 года и 40 лет». Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и незаконно задержали предпринимателя в одном из кафе на Ленинградском шоссе в Москве 28 августа.

Они привезли его в Нахабинское отделение полиции УМВД по Красногорскому району и стали угрожать бизнесмену возбудить против него уголовное дело, если он не даст им взятку в размере 4 млн руб, говорится в сообщении СК.

Сотрудники правоохранительных органов задержали полицейского и его знакомых ночью 30 августа у одного из домов по улице Ленина в Красногорске при передаче оставшейся части требуемой суммы в размере 1 млн руб.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).