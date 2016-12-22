Украина проведет подготовку армии одновременно с учениями «Запад-2017»

​Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сентябре проведут учения «Несокрушимая стойкость-2017» с привлечением войск и оперативных резервов одновременно с российско-белорусскими учениями «Запад-2017». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

«С целью адекватного реагирования на внешние угрозы, в частности, связанные с проведением учений «Запад-2017» был уточнен порядок подготовки Вооруженных Сил Украины в текущем году», — приводятся в сообщении слова начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко. Он отметил, что «целью таких усилий является формирование их готовности к возможному обострению военно-стратегической обстановки вокруг Украины».