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В Госдепе прокомментировали возможный обыск в российском генконсульстве
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В Госдепе прокомментировали возможный обыск в российском генконсульстве
Война санкций, 02:19
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В Госдепе прокомментировали возможный обыск в российском генконсульстве

В Госдепартаменте США прокомментировали заявление официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о намерении властей США провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, сообщает «РИА Новости».

«Государственный департамент будет обеспечивать и поддерживать объекты недвижимости в соответствии с нашими обязанностями», — сказал агентству представитель Госдепа. «Я хотел бы направить вас к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском», — добавил он.

О том, что в генконсульстве России в Сан-Франциско планируется провести обыск Мария Захарова заявила накануне, 1 сентября. Американские спецслужбы намерены провести его в субботу, 2 сентября, уточняла она.

По ее словам, в том числе планируется провести обыск и в квартирах сотрудников, которые проживают в здании генконсульства и имеют иммунитет. Для этого спецслужбы предписали, чтобы сотрудники и их семьи на 10–12 часов покинули занимаемые помещения, говорила Захарова.

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По ее мнению, такие требования «создают прямую угрозу для безопасности граждан России». «Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», — подчеркнула она.

Консульское уравнение: США ответили на сокращение дипмиссии в России
Политика

Ранее Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с 1 сентября в связи с решением властей США. Также по решению американского президента Дональда Трампа будут закрыты диппредставительства России в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Госдепе поясняли, что такое решение принято «в духе паритета, на который ссылается Россия».

В генконсульстве это «недружественным шагом» со стороны властей США, отметив, что такие решения «больно ударят» по российским гражданам, живущим в этом консульском округе.

Москва 28 июля потребовала сократить число дипломатов и технического персонала американских дипмиссий в России до 455 человек. Такое решение стало ответом на высылку российских дипломатов из США в конце прошлого года.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Теги: Госдеп США , консульство , Сан-Франциско , Мария Захарова
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В МИДе объяснили появление черного дыма над консульством в Сан-Франциско Политика
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