В Госдепе прокомментировали возможный обыск в российском генконсульстве

В Госдепартаменте США прокомментировали заявление официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о намерении властей США провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, сообщает «РИА Новости».

«Государственный департамент будет обеспечивать и поддерживать объекты недвижимости в соответствии с нашими обязанностями», — сказал агентству представитель Госдепа. «Я хотел бы направить вас к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском», — добавил он.

О том, что в генконсульстве России в Сан-Франциско планируется провести обыск Мария Захарова заявила накануне, 1 сентября. Американские спецслужбы намерены провести его в субботу, 2 сентября, уточняла она.

По ее словам, в том числе планируется провести обыск и в квартирах сотрудников, которые проживают в здании генконсульства и имеют иммунитет. Для этого спецслужбы предписали, чтобы сотрудники и их семьи на 10–12 часов покинули занимаемые помещения, говорила Захарова.

По ее мнению, такие требования «создают прямую угрозу для безопасности граждан России». «Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», — подчеркнула она.

Ранее Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с 1 сентября в связи с решением властей США. Также по решению американского президента Дональда Трампа будут закрыты диппредставительства России в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Госдепе поясняли, что такое решение принято «в духе паритета, на который ссылается Россия».



В генконсульстве это «недружественным шагом» со стороны властей США, отметив, что такие решения «больно ударят» по российским гражданам, живущим в этом консульском округе.

Москва 28 июля потребовала сократить число дипломатов и технического персонала американских дипмиссий в России до 455 человек. Такое решение стало ответом на высылку российских дипломатов из США в конце прошлого года.