СМИ сообщили о найденном в Кабардино-Балкарии автомобиле главы Эльбруса

В Кабардино-Балкарии обнаружили унесенный селем автомобиль, в котором находился глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Машину Джаппуева нашли, она под камнями, не могут пока достать», — сказал собеседник агентства. По его мнению, Джаппуев «вряд ли жив». Источник агентства добавил, что поиски пропавших продолжатся утром 2 сентября.

По его словам, также утром начнут искать «сторожа, которого с будкой снесло, и мужчину на Volkswagen». «Машину нашли, а водителя нет», — уточнил собеседник агентства. Он также отметил, что из белого Mercedes, который упал в воду, удалось спасти мужчину, «с ним все в порядке». Источник добавил, что в субботу в 16:00 мск прилетят вертолеты, которые продолжат эвакуировать туристов.

Машину, в которой находился Мусса Джаппуев и еще два человека, селевой поток снес в реку Баксан в Кабардино-Балкарии 1 сентября. Один из пассажиров успел выпрыгнуть из машины до того, как она упала в реку. Всего в Баксан снесло три машины в которых находились пять человек. В пресс-службе МЧС по КБР сообщали, что двое из пассажиров были спасены, а еще трое пропали.

Сход селя в КБР был вызван большим количеством осадков, в результате чего река Баксан вышла из берегов. После этого 27 туристических баз оказались отрезанными от дорог. После схода селевого потока следственный комитет начал проверку.

В МЧС сообщали, что спасатели с помощью вертолетов эвакуировали часть туристов. Всего к вечеру 1 сентября из пострадавших районов эвакуировали 114 туристов, в числе которых 67 иностранных граждан. Их вывезли с помощью вертолетов Ми-8. По информации спасателей, всего в Эльбрусском районе республики находится 525 туристов, семеро из которых — дети.