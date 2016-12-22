Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,54 57,36 EUR Нал. 69,62 68,21 USD Бирж. 57,52 -0,50 EUR Бирж. 68,26 -0,78 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2010,98 -0,56% РТС 1100,58 +0,43% Brent 52,72 -0,09% DJIA 21985,08 +0,17% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7438,50 +0,11%
Дворкович заявил о задержке продажи Schlumberger 51% Eurasia Drilling
Лента новостей
Исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении актерской карьеры 00:32, Общество Дворкович заявил о задержке продажи Schlumberger 51% Eurasia Drilling 01 сен, 23:45, Бизнес Над российским консульством в Сан-Франциско заметили черный дым 01 сен, 23:14, Политика СК начал проверку по факту смерти главы «Курортов Северного Кавказа» 01 сен, 23:10, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 01 сен, 22:38, Партнерский материал МИД Украины потребовал от России прекратить религиозные гонения в Крыму 01 сен, 22:26, Политика S&P предупредило о катастрофических последствиях дефолта в США 01 сен, 22:26, Экономика МИД заявил о планах США провести обыск в консульстве России 01 сен, 21:46, Политика Руководство ОАК запустило процесс структурной трансформации 01 сен, 21:43, Бизнес Крупнейший за историю наблюдений НАСА астероид пролетел около Земли 01 сен, 21:42, Технологии и медиа Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 01 сен, 21:39, РБК и Билайн Собянину пожаловались на планы чиновников снести часть усадьбы Лопатиных 01 сен, 21:29, Общество СМИ узнали о плане НАТО в случае нарушения Россией договора о ракетах 01 сен, 21:28, Политика Гендиректора «Курортов Северного Кавказа» нашли мертвым в Москве 01 сен, 21:19, Общество МЧС отчиталось об эвакуации туристов вертолетами из района Эльбруса 01 сен, 21:12, Общество «Спартак» внес в заявку на сезон 15-летнего футболиста 01 сен, 21:10, Спорт Бастрыкин вручил медали «За содействие» актерам сериала «Тайны следствия» 01 сен, 21:08, Общество Европейский университет обязали еще раз обратиться за лицензией 01 сен, 21:00, Общество Кадыров сообщил о возвращении из Ирака и Сирии 12 детей и женщин 01 сен, 20:50, Общество Дошкольница прочитала Бастрыкину стих «если надо, я и маму привлеку» 01 сен, 20:43, Общество Сбербанк предложил создать главный центр по борьбе с киберпреступлениями 01 сен, 20:29, Технологии и медиа Посольство России пообещало «не скатываться к истерии» в отношениях с США 01 сен, 20:14, Политика «Страна.ua» сообщила о рожденном в России сыне Януковича 01 сен, 20:13, Политика Суд признал Бориса Немцова отцом ребенка москвички Ифтоди 01 сен, 20:09, Общество УЕФА начал расследование против «ПСЖ» после перехода Неймара 01 сен, 20:07, Спорт Назван срок выхода книги «iPhuck 10» Виктора Пелевина 01 сен, 19:57, Общество Ярославский фермер не дала Путину попить молока 01 сен, 19:54, Политика Метро потребовало с подрядчиков 331 млн руб. из-за аварии с 24 жертвами 01 сен, 19:44, Политика
Дворкович заявил о задержке продажи Schlumberger 51% Eurasia Drilling
Война санкций, 01 сен, 23:45
0
Дворкович заявил о задержке продажи Schlumberger 51% Eurasia Drilling

Согласование сделки по покупке американской компанией Schlumberger 51% в нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) задерживается из-за непредсказуемости ситуации с санкциями США. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «РИА Новости».

​Он согласился с аргументами Министерства природы о сделке компаний. «Я согласен с тем, что не надо продавать, если это через месяц приведет к тому, что компания перестанет работать», — сказал Дворкович. «Я думаю, задержка связана как раз с непредсказуемостью ситуации», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что возможны любые сделки. Однако необходимо «понять все последствия: что мы получаем, какие риски есть, тогда уже принимать окончательное решение», подчеркнул он.

Министр природных ресурсов Сергей Донской 22 августа потребовал от Schlumberger гарантий по работе в проектах под рисками новых санкций. В разговоре с РБК он пояснил, что сделку по покупке американской компанией 51% в EDC блокирует отсутствие гарантий работы на проектах под санкционными рисками.

Ранее представитель Eurasia Drilling Company в беседе с РБК отмечала, что буровая компания в настоящее время не ведет работы на глубоководном шельфе, месторождениях Арктики или сланцевой нефти, которые подпадают под западные санкции. Глава Минприроды Донской, однако, заявил, что требует гарантий от Schlumberger по выполнению обязательств, которые прописаны в лицензии компании-заказчика, в случае расширения санкций. Он добавил, что в конце июля Минприроды направило свою позицию по сделке Schlumberger и EDC в ФАС.

Глава ФАС Игорь Артемьев 16 августа отмечал, что американской компании придется получить специальное разрешение на сделку у Министерства финансов США, поскольку в настоящее время ее заключению мешают санкции, которые ввел Вашингтон в отношении российских энергетических компаний. 

В середине июля Schlumberger договорился о покупке 51% в Eurasia Drilling Company. В заявлении EDC указывалось, что сделка должна быть одобрена ФАС.

Теги: Аркадий Дворкович , Schlumberger , EDC
Главное
В МИДе объяснили появление черного дыма над консульством в Сан-Франциско Политика
Материалы по теме
Минприроды поставило ультиматум Schlumberger из-за санкций США Бизнес
Донской предложил ограничить Schlumberger при покупке Eurasia Drilling Бизнес
СМИ узнали о недовольстве ФСБ сделкой Schlumberger и Еurasia Drilling Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку