Дворкович заявил о задержке продажи Schlumberger 51% Eurasia Drilling

Согласование сделки по покупке американской компанией Schlumberger 51% в нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) задерживается из-за непредсказуемости ситуации с санкциями США. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «РИА Новости».

​Он согласился с аргументами Министерства природы о сделке компаний. «Я согласен с тем, что не надо продавать, если это через месяц приведет к тому, что компания перестанет работать», — сказал Дворкович. «Я думаю, задержка связана как раз с непредсказуемостью ситуации», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что возможны любые сделки. Однако необходимо «понять все последствия: что мы получаем, какие риски есть, тогда уже принимать окончательное решение», подчеркнул он.

Министр природных ресурсов Сергей Донской 22 августа потребовал от Schlumberger гарантий по работе в проектах под рисками новых санкций. В разговоре с РБК он пояснил, что сделку по покупке американской компанией 51% в EDC блокирует отсутствие гарантий работы на проектах под санкционными рисками.

Ранее представитель Eurasia Drilling Company в беседе с РБК отмечала, что буровая компания в настоящее время не ведет работы на глубоководном шельфе, месторождениях Арктики или сланцевой нефти, которые подпадают под западные санкции. Глава Минприроды Донской, однако, заявил, что требует гарантий от Schlumberger по выполнению обязательств, которые прописаны в лицензии компании-заказчика, в случае расширения санкций. Он добавил, что в конце июля Минприроды направило свою позицию по сделке Schlumberger и EDC в ФАС.

Глава ФАС Игорь Артемьев 16 августа отмечал, что американской компании придется получить специальное разрешение на сделку у Министерства финансов США, поскольку в настоящее время ее заключению мешают санкции, которые ввел Вашингтон в отношении российских энергетических компаний.

В середине июля Schlumberger договорился о покупке 51% в Eurasia Drilling Company. В заявлении EDC указывалось, что сделка должна быть одобрена ФАС.