СК начал проверку по факту смерти главы «Курортов Северного Кавказа»

Следователи начали проверку по факту смерти генерального директора компании «Курортов Северного Кавказа» Олега Горчева, тело которого нашли в его квартире в комплексе «Москва-сити». Об этом ТАСС сообщил представитель главного следственного управления СКР по Москве.

«При визуальном осмотре видимых следов, связанных с криминальным характером смерти, не обнаружено», — отметил он. «Причины смерти будут установлены в ходе судмедэкспертизы», — добавил представитель СК. По его словам, мужчина не выходил на связь, после чего в его квартиру по адресу Красногвардейский проезд, 15 приехал отец. «Он обнаружил тело сына в ванной комнате», — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной смерти мужчины мог стать несчастный случай.

​​В пресс-службе МВД по Москве заявили РБК, что проверяют информацию, связанную с публикацией о смерти гендиректора «Курорты Северного Кавказа» Олега Горчева.

Главу «Курортов Северного Кавказа» обнаружили мертвым в квартире в «Москва-Сити» 1 сентября. Источник РБК рассказал, что Олег Горчев не выходил на связь с семьей с вечера 31 августа. По информации источника РБК в медицинских кругах, он погиб в результате падения с высоты собственного роста. Горчев либо споткнулся, либо потерял сознание, отмечал собеседник РБК.

Ранее издание Life сообщало, что на голове Горчева зафиксировали след от удара «либо об пол, либо тупым предметом».

В сообщении компании «Курорты Северного Кавказа» указывалось, что Горчев «скоропостижно скончался». В КСК также сообщили, что в начале рабочей недели будет решаться вопрос назначения исполняющего обязанности гендиректора.