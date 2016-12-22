МИД Украины потребовал от России прекратить религиозные гонения в Крыму

МИД Украины выпустил заявление в связи с сообщениями о блокировании российскими силовиками храма Святых Равноапостольных Князей Владимира и Ольги Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в Симферополе. Киев потребовал от России прекратить «религиозные гонения» в Крыму, говорится в документе.

О блокировании храма 31 августа сообщил портал «Крым. Реалии» со ссылкой на архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента. По его словам, «российские спецслужбы» взломали двери храма и двери алтаря на втором этаже, после чего заблокировали доступ в храм для верующих. По словам Климента, при этом силовики не показали никаких документов, которые бы доказывали правомочность их действий.

МИД Украины назвал события в храме частью политики, «направленной на воспрепятствование деятельности УПЦ КП на временно оккупированной территории АР Крым». «С начала оккупации Российской Федерацией Крыма на полуострове осуществляется захват помещений церкви, происходит незаконное завладение ее имуществом, проводятся обыски в ее помещениях, осуществляется давление на священнослужителей», — заявили в Киеве. По мнению МИД Украины, власти полуострова таким образом нарушают фундаментальные права человека.

«МИД Украины требует от РФ немедленно восстановить беспрепятственный доступ верующих УПЦ КП в храм в Симферополе, прекратить религиозные гонения и вмешательства в деятельность Крымской епархии УПЦ КП», — говорится в заявлении.

Ранее, как передавало «РИА Новости», глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов опроверг блокирование работы храма. По его словам, инцидент был связан с «хозяйственно-правовыми вопросами» и не имел отношения к религиозной или политической сфере.