Руководство ОАК запустило процесс структурной трансформации

Объединенная авиастроительная корпорация начала структурную трансформацию, говорится в сообщении ОАК. В рамках преобразований на базе «Гражданских самолетов Сухого» будет сформирован центр маркетинга, а на базе «Иркута» - корпоративный центр.

В ОАК также произошли кадровые перестановки. В связи с преобразованиями, гендиректор лизинговой компании «Ильюшин финанс ко» Александр Рубцов занял пост президента «Гражданских самолетов Сухого». Договор с предыдущим президентом компании, Владиславом Масаловым, был расторгнут досрочно. Президент ОАК Юрий Слюсарь одновременно займет пост президента ПАО «Корпорация «Иркут». Как отмечается в сообщении компании, на время трансформации он будет совмещать эти две должности.

«Стартовавшие преобразования нацелены на обеспечение реализации стратегической задачи Корпорации – повышение доли гражданской продукции в портфеле до 45% к 2035 году, увеличение выпуска новых гражданских самолетов до уровня 100-120 машин в год, а также повышение экономической эффективности деятельности Группы ОАК», — говорится в сообщении.

В ОАК пояснили, что будет изменена сама модель функционирования корпорации. «Целевая модель предусматривает переход компании от управляющего холдинга с большим количеством разнообразных по размеру, задачам, специализации и системе управления дочерних обществ к единой компании с переходом на единую акцию», — заявили в ОАК.

Ранее о масштабной реформе в авиастроительной отрасли сообщил «Коммерсантъ». Как пояснили источники, причиной этому стало сокращение гособоронзаказа и ставка властей на развитие гражданской авиации.