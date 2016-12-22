МЧС отчиталось об эвакуации туристов вертолетами из района Эльбруса

Спасатели с помощью вертолетов эвакуировали часть туристов, отрезанных из-за схода селя в районе Эльбруса. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

К вечеру 1 сентября из пострадавших районов были эвакуированы 114 туристов, в том числе 67 иностранных граждан. Все они были вывезены с помощью вертолетов Ми-8.

По оценкам спасателей, всего в Эльбрусском районе республики находится 525 туристов, в том числе семеро детей. Путешественники входят в состав 49 туристических групп, которые были зарегистрированы в МЧС перед выходом на маршруты.

Сход селя в Кабардино-Балкарии был вызван большим количеством осадков, из-за которого река Баксан вышла из берегов. В результате 27 туристических баз оказались отрезанными от дорог.

Селевой поток снес в реку машину, в которой находился глава поселка Эльбрус Мусса Джаппуев и еще два человека. Один из пассажиров успел выпрыгнуть из автомобиля. Всего в реку Баксан снесло три автомобиля в которых находились пять человек. Двоих из них удалось спасти, поиски остальных продолжаются.