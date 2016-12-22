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Европейский университет обязали еще раз обратиться за лицензией
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Европейский университет обязали еще раз обратиться за лицензией
Общество, 21:00
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Европейский университет обязали еще раз обратиться за лицензией

Рособрнадзор вернул Европейскому университету документы на получение новой лицензии, которые вуз подал 2 августа. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь университета Алла Самолетова.

«Пока мы получили только автоматическое уведомление о возврате документов из электронной системы Рособрназдора. О причинах пока сказать ничего не можем, поскольку само уведомление с документами отправлено нам по почте. Достоверно о причинах можно будет говорить после того, как получим бумаги», — заявила Самолетова.

По ее словам, вуз планирует подать новый пакет документов 5 сентября. «Мы не будем дожидаться по почте бумаг, так как примерно представляем те претензии, которые выдвигались университету на предварительном этапе. Они касались сугубо технического оформления, корректности заполнения форм. Мы над ними работали в процессе их поступления», — добавила она.

Пресс-секретарь Европейского университета рассказала РБК, что вуз 1 сентября подал кассационную жалобу на решение арбитражного суда о выселении учебного заведения из особняка Кушелева-Безбородко, расположенного на Гагаринской улице в Санкт-Петербурге. «Также мы направили письменное обращение вице-губернатору Санкт-Петербурга Михаилу Мокрецову, в котором просим его предоставить нам информацию о том, составлен ли список альтернативных зданий, о котором говорится в поручении президента. Чтобы мы могли выполнить пожелание правительства города о выезде университета из занимаемого здания», — констатировала она.

Рособрнадзор ​аннулировал предыдущую лицензию в начале августа по просьбе самого вуза, чтобы запустить процесс получения новой лицензии. Как тогда пояснила Самолетова, это «могло бы позволить вузу быстрее подать документы на новую лицензию, чтобы успеть начать новый учебный год в срок». В ведомстве получение документов от университета подтвердили.

Претензии к Европейскому университету у надзорных ведомств появились летом ​​2016 года. Причиной стала жалоба тогдашнего депутата петербургского Законодательного собрания Виталия Милонова на отсутствие в вузе медпункта, незаконные перепланировки в здании, а также на то, что студенты якобы получают стипендию в конвертах в валюте. В университете эти обвинения опровергли. Тем не менее, арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 20 марта решил аннулировать лицензию вуза.​

Теги: Санкт-Петербург , Европейский университет
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