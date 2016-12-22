Бастрыкин вручил медали «За содействие» актерам сериала «Тайны следствия»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды создателям детективного сериала «Тайны следствия», сообщается на сайте СКР.

Как говорится в сообщение, медалями СК «За содействие» Бастрыкин наградил сценариста Елену Топильскую, актеров Анну Ковальчук, Александра Новикова, Инну Шпионскую, Игоря Николаева, Егора Баринова, Игоря Григорьева, продюсера Андрея Каморина.

Бастрыкин отметил, что «отличительная особенность этого сериала от всего остального, что сегодня показывают — это правда следствия, ум, умение профессионально оценить ситуацию, наладить контакты с оперативными службами, и самое главное — это чувства справедливости, ответственности, уважения к людям», и порекомендовал «молодым ребятам его посмотреть».

Показ сериала «Тайны следствия» начался 17 лет назад, 1 сентября 2000 года, на канале НТВ. С 2004 года сериал идет на канале «Россия 1».