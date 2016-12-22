Кадыров сообщил о возвращении из Ирака и Сирии 12 детей и женщин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о мерах, которые принимают российские власти по спасению российских детей в Ираке и Сирии. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Принимаемые меры по спасению в Ираке и Сирии российских детей увенчались еще одним успехом. Сегодня вечером в Грозный прибудет борт из Ирака с очередной группой наших граждан», — отметил он.

По словам чеченского лидера, борт доставит в Чечню 12 человек — четырех женщин, а также восемь детей в возрасте от шести месяцев до девяти лет. Это жительница Чечни с тремя сыновьями, жительница Твери с сыном и девушка из Тюмени с сыном. Также в самолете находится гражданка Казахстана с тремя детьми.

https://www.instagram.com/p/BYgQ_xIHpOa/?hl=ru&taken-by=kadyrov_95

В начале августа Кадыров сообщил, что после освобождения иракской армией от сил запрещенной в России организации «Исламское государство» города Мосула в приютах страны находятся десятки российских детей, родители которых вступили в группировку. Позже, 17 августа, он разместил в своем Instagram видео о российских детях в приютах Багдада.

Власти Дагестана после этого создали специальную комиссию по возвращению детей из Сирии и Ирака. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, в общей сложности в Ирак и в Сирию были вывезены около 350 детей. Большинство из них являются уроженцами Чечни и Дагестана.