Посольство России пообещало «не скатываться к истерии» в отношениях с США

Несмотря на решение США закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, Москва не намерена ​«скатываться к истерии» в отношениях с Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского посольства в Соединенных Штатах.

В дипмиссии подчеркнули, что этот шаг администрации США Россия расценивает как «недружественный». «К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Создает проблемы для простых людей. Вредит экономическому сотрудничеству наших стран. И в целом не отвечает общим интересам России и США», — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты отметили, что, несмотря на эти действия, Москва по-прежнему рассчитывает, что Вашингтон в итоге реализует «заявленный настрой на нормализацию двусторонних отношений». «Со своей стороны не собираемся скатываться к истерии и краю конфронтации. Будем продолжать работать на благо двух стран», — подчеркнули в посольстве.

О закрытии генконсульства России в Сан-Франциско стало известно накануне, 31 августа. С 1 сентября оно прекратило свою работу. Также по решению американских властей были закрыты отделы российских представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение США стало ответом на сокращение американского дипломатического персонала в России.

Глава МИДа Сергей Лавров уже пообещал дать ответ на закрытие генконсульства.