Посольство России пообещало «не скатываться к истерии» в отношениях с США

Несмотря на решение США закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, Москва не намерена «скатываться к истерии» в отношениях с Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского посольства в Соединенных Штатах.
В дипмиссии подчеркнули, что этот шаг администрации США Россия расценивает как «недружественный». «К сожалению, это очередной виток спирали дипломатических выпадов друг против друга. Он ведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Создает проблемы для простых людей. Вредит экономическому сотрудничеству наших стран. И в целом не отвечает общим интересам России и США», — говорится в заявлении посольства.
Дипломаты отметили, что, несмотря на эти действия, Москва по-прежнему рассчитывает, что Вашингтон в итоге реализует «заявленный настрой на нормализацию двусторонних отношений». «Со своей стороны не собираемся скатываться к истерии и краю конфронтации. Будем продолжать работать на благо двух стран», — подчеркнули в посольстве.
О закрытии генконсульства России в Сан-Франциско стало известно накануне, 31 августа. С 1 сентября оно прекратило свою работу. Также по решению американских властей были закрыты отделы российских представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение США стало ответом на сокращение американского дипломатического персонала в России.
Глава МИДа Сергей Лавров уже пообещал дать ответ на закрытие генконсульства.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.