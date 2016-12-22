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Минэнерго наградило Михаила Гуцериева медалью за развитие ТЭК
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Минэнерго наградило Михаила Гуцериева медалью за развитие ТЭК
Бизнес, 19:28
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Минэнерго наградило Михаила Гуцериева медалью за развитие ТЭК

Министерство энергетики России наградило председателя совета директоров ПАО «РуссНефть» Михаила Гуцериева медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК)» I степени. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нефтяной компании, которое есть у РБК.

В приказе о награждении ведомство отметило «многолетний добросовестный труд и большой личный вклад» Гуцериева в развитие российской нефтяной отрасли.

Медаль «За заслуги в развитии ТЭК» учреждена Минэнерго в марте 2017 года. Ее присуждают лицам и организациям за особые заслуги перед отраслью, которые способствуют ее динамичному развитию.

Михаил Гуцериев — РБК: «Мы верим в нефть»
Бизнес

Согласно рейтингу Forbes «200 богатейших бизнесменов России» в 2017 году, Михаил Гуцериев занял 20-е место с состоянием в $6,3 млрд.

По данным другого рейтинга Forbes, среди богатейших российских семейных кланов семья Гуцериевых заняла первое место. Общая сумма их состояния оценивается в $9,91 млрд. Состояние сына Михаила Гуцериева, Саида, журнал оценил в $770 млн.

В конце августа предприниматель передал своему сыну Саиду 19% активов в «РуссНефти» и «Нефтисе» (подконтрольная Михаилу Гуцериеву компания). Однако контрольный пакет остался за отцом.

Михаил Гуцериев

Михаил Гуцериев родился 9 марта 1958 года в Целинограде Казахской ССР. Окончил Технологический институт в Джамбуле, впоследствии получил еще несколько высших образований, доктор экономических наук.

В конце 1980‑х годов Гуцериев, работавший до этого гендиректором Грозненского производственного объединения Минместпрома РСФСР, основал в Грозном российско-итальянскую мебельную фабрику и один из первых в стране коммерческих банков. В 1992 году в Москве он открыл ПФК БИН (Банк инвестиций и новаций). Через два года создал и возглавил зону экономического благоприятствования (ЗЭБ) «Ингушетия» — первый внутренний офшор. В 1995 году занял кресло вице-спикера Государственной думы.

В 2000 году Гуцериев был назначен президентом государственной «Славнефти», но принять участие в ее приватизации не смог. Вместо этого при поддержке трейдера Glencore создал с нуля компанию «РуссНефть». В 2007 году из‑за налоговых претензий и обвинений в незаконном предпринимательстве Гуцериев спешно продал компанию Олегу Дерипаске и уехал в Лондон. Вернуться в Россию и вернуть себе «РуссНефть» он смог только в 2010 году, обвинения с него были сняты. В изгнании Гуцериев основал еще одну нефтяную компанию — «Нефтиса». В ноябре 2016 года «РуссНефть» провела IPO на Московской бирже, подконтрольная Гуцериеву Belyrian Holding Limited продала 20% на Московской бирже за $500 млн.

Другой источник доходов Гуцериева, его младшего брата Саита-Салама, сына Саида и племянника Микаила Шишханова, — недвижимость и финансовый сектор. С конца 2000‑х группа БИН, которая летом 2016 года была переименована в «Сафмар» (в честь родителей Михаила Гуцериева и дедушки и бабушки Шишханова — Сафарбека и Марем), скупала активы в этих отраслях. Сейчас Бинбанк входит в топ-15 кредитных организаций России по размеру активов, а среди нефинансовых активов «Сафмара» такие строительные компании, как «Интеко», «Моспромстрой» и «А101 Девелопмент».

Теги: Михаил Гуцериев , Минэнерго России , «РуссНефть»
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