Минэнерго наградило Михаила Гуцериева медалью за развитие ТЭК

Министерство энергетики России наградило председателя совета директоров ПАО «РуссНефть» Михаила Гуцериева медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК)» I степени. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нефтяной компании, которое есть у РБК.

В приказе о награждении ведомство отметило «многолетний добросовестный труд и большой личный вклад» Гуцериева в развитие российской нефтяной отрасли.

Медаль «За заслуги в развитии ТЭК» учреждена Минэнерго в марте 2017 года. Ее присуждают лицам и организациям за особые заслуги перед отраслью, которые способствуют ее динамичному развитию.

Согласно рейтингу Forbes «200 богатейших бизнесменов России» в 2017 году, Михаил Гуцериев занял 20-е место с состоянием в $6,3 млрд.

По данным другого рейтинга Forbes, среди богатейших российских семейных кланов семья Гуцериевых заняла первое место. Общая сумма их состояния оценивается в $9,91 млрд. Состояние сына Михаила Гуцериева, Саида, журнал оценил в $770 млн.

В конце августа предприниматель передал своему сыну Саиду 19% активов в «РуссНефти» и «Нефтисе» (подконтрольная Михаилу Гуцериеву компания). Однако контрольный пакет остался за отцом.