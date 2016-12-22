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В Думе и Совфеде ответили на введение Киевом биометрии для россиян
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В Думе и Совфеде ответили на введение Киевом биометрии для россиян
Политика, 19:15
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В Думе и Совфеде ответили на введение Киевом биометрии для россиян

В Госдуме и в Совете Федерации не считают, что Россия должна давать зеркальный ответ на введение Киевом обязательной трехэтапной биометрической идентификации с 2018 года.

Трехэтапная биометрическая верификация ударит по гражданам России, однако зеркально отвечать не стоит, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Как минимум придется оформлять биометрические паспорта, за это нужно платить, тратить время. Но я считаю, что зеркальными мерами отвечать не стоит», — сказал он в разговоре с РБК.

По его словам, Киев пытается оградить своих граждан от общения не только с российскими СМИ и другими структурами, но и с обычными жителями России. Украинские власти не стали ограничивать въезд с помощью виз, так как это бы ударило по их собственным гражданам, которые работают в России, добавил он. «Они решили пойти таким путем», — заключил Калашников.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также считает, что России не стоит ужесточать правила въезда для граждан Украины. «Не думаю, что нам нужно зеркально вводить дополнительные ограничения для простых украинцев. А вот обширный список антидемократических деяний нынешней власти, разумеется, нужно пополнить очередным пунктом», — написал он на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что по сравнению с Украиной Россия является страной «чистой иммиграции». «Пробраться в страну с целью получить там вожделенный приют вряд ли мечтает угрожающее число россиян — ну, кроме ряда экзальтированных политиков и артистов. По объективным же показателям наша страна занимает второе-третье место среди государств, привлекших максимальное число мигрантов, в том числе с Украины», — отметил сенатор.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РБК назвал решение Порошенко «недружественным шагом». По его мнению, отвечать зеркальными мерами на эти «глупости» не нужно.

Ранее в пятницу, 1 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ ​об усилении контроля за въездом на территорию страны и обязал правительство запустить с января 2018 года национальную систему трехэтапной биометрической верификации граждан государств, которые «представляют риски». Он также рекомендовал обновить перечень государств в списке миграционного риска и внести в него Россию.

О том, что Украина введет снятие биометрических отпечатков данных (отпечатков пальцев) для граждан всех стран, с которыми у Киева не будет отдельного соглашения, говорил в начале июля секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Александр Турчинов и сам Порошенко.

Теги: Россия , Госдума , Украина , биометрическая верификация
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