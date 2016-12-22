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Порошенко объяснил лишение Саакашвили украинского гражданства
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Порошенко объяснил лишение Саакашвили украинского гражданства
Политика, 19:26
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Порошенко объяснил лишение Саакашвили украинского гражданства

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Харькове заявил, что лишил Михаила Саакашвили гражданства в соответствии с Конституцией страны. Об этом сообщает «Укринформ».

Порошенко напомнил, что, по версии украинских властей, Саакашвили при подаче заявления на гражданство предоставил неверную информацию. В такой ситуации, подчеркнул президент, он «должен действовать в соответствии с законом и Конституцией». «Любые другие шаги были бы преступной деятельностью. Я подписал указ так же, как и в отношении других граждан», — заявил он.

Также Порошенко, комментируя заявления Саакашвили о скором возвращении на Украину, заявил, что его дело будет рассматриваться на равных с обычными гражданами условиях. «К Саакашвили будут относиться так же, как и к любому лицу, подавшему недостоверные данные. Поэтому вопросом возможного возвращения Саакашвили в Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы», — заявил он.

В ответ экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в своем Facebook назвал Порошенко «трусом» и обвинил во лжи. «Спустя 37 дней мы таки услышали ответ. И в этом ответе он ведет себя как трус — он прячется за процедуру», — написал политик. Он подчеркнул, что, по его мнению, Киев лишил его гражданства незаконно. «Президент врет. Это не по закону — это его нарушения, и в суде это будет доказано. И не скрыть, что это его личная инициатива — его страх и желание избавиться от неудобного Саакашвили, выдворив его с Украины. Не выйдет», — заявил Саакашвили.

При этом он отметил, что о лишении его гражданства президент Украины заговорил, «когда открывал центр админуслуг в Харькове, созданный моей командой».

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Политика

Указ о лишении Саакашвили гражданства Украины Порошенко подписал 26 июля. Как заявили в Киеве, причиной такого решения стало то, что политик указал ложные данные при получении паспорта страны. Сам Саакашвили в ответ обвинил Киев в намерении выдворить его из страны из-за политической борьбы.

Теги: Петр Порошенко , Михаил Саакашвили
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