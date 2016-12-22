Причастных к смерти балетмейстера в Петербурге медиков оштрафовали

В Санкт-Петербурге суд на 100 тыс. руб. оштрафовал медицинский центр, который оказывал услуги выездной анестезии. В стоматологии, с которой работала компания, в июне ​скончался балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев, говорится в сообщении Росздравнадзора.

Сергей Вихарев умер 2 июня в стоматологии «Клиника доктора Лившица». Анестезию при врачебных процедурах в стоматологии оказывал приглашенный специалист из ООО «Центр интегративной медицины — ИнАлМед». После смерти балетмейстера была произведена проверка, по итогам которой стоматология была оштрафована на 200 тыс. руб.

«Центр интегративной медицины — ИнАлМед» также был привлечен к ответственности по решению суда. Следователи установили, что помещения клиники, где специалист центра оказывал услуги по анестезии, не отвечали установленным требованиям. По этой причине центр привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 14.1. КоАП (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований).

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, после смерти балетмейстера были также возбуждены уголовные дела против сотрудников двух предприятий. Следствие намерено привлечь их к ответственности по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти роженицы в больнице в Тюменской области. По версии родственников погибшей женщины, анестезиолог, участвовавший в операции по кесаревому сечению, мог быть пьян.