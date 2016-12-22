Полиция задержала сбившего парковщика во Внуково таксиста

Сотрудники столичной полиции задержали водителя такси, который сбил сотрудника аэропорта Внуково и повредил шлагбаум. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

Нарушителя задержали сотрудники ДПС ГИБДД по САО на Дмитровском шоссе в Москве. Его вместе с автомобилем доставили в ОМВД Внуково. Сотрудники МВД проводят проверку по ст. 144 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении) и ст. 145 УПК РФ (решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении). По итогам проверки вынесут процессуальное решение.

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В полиции выяснили, что таксист на машине Skoda Octavia сбил шлагбаум при въезде на территорию парковки. Один из сотрудников аэропорта попытался его остановить, но тот наехал на него, провез несколько метров на капоте, после чего скрылся. Работник парковки получил незначительные травмы.

Информацию о наезде таксиста на сотрудника московского аэропорта Внуково ранее опубликовал Life.ru.

На кадрах видно, как водитель сбивает шлагбаум. Ему пытается помешать сотрудник парковки, который в итоге оказывается на кузове машины. Скинув мужчину с капота, водитель скрылся.