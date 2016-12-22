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Назван срок выхода книги «iPhuck 10» Виктора Пелевина
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Назван срок выхода книги «iPhuck 10» Виктора Пелевина
Общество, 19:57
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Назван срок выхода книги «iPhuck 10» Виктора Пелевина

Издательство «Эксмо» анонсировало скорый выход нового романа Виктора Пелевина. Называться он будет «iPhuck 10». Выход книги запланирован на осень 2017 года, однако точная дата релиза пока не известна, заявили РБК в пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ».

В издательстве «Эксмо» отказались раскрыть РБК детали о содержании книги. «Издательство солидарно с мнением автора. Когда мы имеем дело с новой книгой Виктора Пелевина, любые выдернутые из контекста фрагменты, цитаты могут исказить или создать неверное представление о романе в целом. Аннотацию можно давать, но только когда книга уже будет в продаже», — сообщил собеседник РБК в пресс-службе.

Официальный пресс-релиз издательства вместо аннотации содержит только хештеги — #gadgets, #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies, #триллер, #куда все катится, а также длинный хештег #ты полюбить заставила себя, чтобы плеснуть мне в душу черным ядом.

Виктор Пелевин — автор романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation «П» и «Empire V». Он также лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Национальный бестселлер» и «Малый Букер».

Предыдущая книга Пелевина — его 14-й роман под названием «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» — вышла в 2016 году.

Размещение текста другого романа Пелевина, «Смотритель», на торрент-трекере RuTracker стало поводом для издательства «Эксмо» обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать файлообменник.

Теги: «Эксмо» , книга , Виктор Пелевин
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