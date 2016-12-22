Путин не увидел «сверхъестественного» в обращениях из Ярославской области

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым передал ему папку с обращениями граждан, поступившими в ходе прямой линии. При этом, как отмечается в сообщении на сайте Кремля, глава государства отметил, что «ничего сверхъестественного» в них не увидел.

«Ничего сверхъестественного в них нет, тем не менее прошу Вас обратить внимание на некоторые вещи, которые беспокоят людей. Здесь и здравоохранение, как Вы видите, в больнице в наукограде Борок, потом родильный дом в Ростове, посмотрите на это внимательнее, аварийное, ветхое жилье, газификация», — сказал президент Миронову.

Особо Путин обратил внимание на жалобы людей на невыплату зарплат. «Вот на что я сам обратил внимание — это невыплата заработных плат. Здесь это есть, обязательно посмотрите, потом мне доложите», — сказал глава государства. Также он отдельно отметил «экологические вопросы».

Глава региона ответил, что все эти проблемы уже находятся на контроле регионального правительства, на что Путин возразил, что «важно, чтобы было движение по ним». «Понимаю, что решение таких вопросов — это не один-два дня, но этим нужно заниматься системно», — сказал президент.

В конце встречи Миронов передал Путину открытку от первоклассницы одной из школ Ростова. «Первоклассница, которая сегодня первый раз пошла в школу, зная о том, что у нас с Вами будет встреча, на торжественной линейке попросила передать Вам эту открытку», — рассказал глава региона. Президент попросил передать ей ответный привет.

Пресс-служба Кремля назвала папку с обращениями «зеленой папкой». Ранее такие же папки Путин передал главам другим регионов, в частности, Бурятии, Марий Эл и Саратовской области.

«Прямая линия с Владимиром Путиным». Как это было

Прямая линия с Путиным прошла 15 июня. На ней президент ответил на 73 вопроса, еще около тысячи обращений остались за рамками эфира.