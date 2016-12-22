ПФР опроверг возможность получения «премии» за долгий брак

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал «заведомо ложными» распространяющиеся в интернете сведения о том, что супруги, долгое время прожившие в браке, могут рассчитывать на получение надбавки к пенсии.

Столь же недостоверными в сообщении ПФР названы сообщения о том, что надбавки к пенсии положены родителям детей, имеющих высшее образование, а равно о выплате единовременных пособий тем, чьи супруги получают маленькую пенсию.

«Результатом распространения ложной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда. В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: данная информация не соответствует действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим социальным и пенсионным законодательством», — говорится в сообщении ПФР.