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Власти закрыли мусорный полигон «Кулаковский» в Подмосковье
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Власти закрыли мусорный полигон «Кулаковский» в Подмосковье
Общество, 17:28
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Власти закрыли мусорный полигон «Кулаковский» в Подмосковье

Мусорный полигон «Кулаковский» в Московской области больше не принимает отходы, об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования региона, передает ТАСС.

По этой информации, в ближайшее время администрация Чеховского района завезет на территорию бывшей свалки новый грунт, это необходимо для того, чтобы до минимума свести риск возникновения пожара на участке.

Как пояснили в ведомстве, такие меры позволят законсервировать свалку до начала ее рекультивации. Когда начнется этот процесс, пока не ясно, однако к реабилитации территории бывшего мусорного полигона приступят не раньше 2018 года, заключили в Минприроды по Московской области.

Площадь полигона «Кулаковский» составляет около 13 га, свалка была образована в 1966 году и включена в государственный реестр объектов размещения отходов.

О том, что власти Московской области планируют закрыть «Кулаковский», стало известно 26 июля, когда суд приостановил его деятельность за нарушения природоохранного законодательства. Тогда же появилась информация о подготовке к полному закрытию полигона к 1 сентября. Губернатор Андрей Воробьев назвал эти планы сложным решением.

«Это сложное решение, на которое мы идем по требованиям жителей и велению времени», — сказал он на встрече с жителями области, комментируя возможное закрытие «Кулаковского». Как ранее писал РБК, закрытие свалок для Чеховского района стало проблемой — по сообщениям местных жителей, мест для хранения мусора почти не осталось.

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Глава Минприроды России Сергей Донской, комментируя это, признал мусорный коллапс в Подмосковье. «Эта проблема возникла. Коллеги докладывали, что несанкционированных свалок возникло больше», — сказал он.

В середине июня во время ежегодной «Прямой линии с Владимиром Путиным» жители подмосковной Балашихи пожаловались президенту на слишком близко расположенную к жилым домам свалку бытовых отходов. Глава государства пообещал разобраться с этой ситуацией. В течение месяца мусорный полигон был закрыт, в других районах Московской области начались массовые проверки свалок, части из них теперь также грозит закрытие.

Всего в Подмосковье ежегодно хоронят около 11 млн т мусора, в том числе 8 млн т из Москвы. В регионе работает 18 полигонов, большинство из них должно быть закрыто в ближайшие годы.

Теги: Московская область , свалка , отходы , полигон "Кулаковский"
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