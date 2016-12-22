СКР расследует гибель роженицы в больнице под Тюменью по вине врачей

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели роженицы в одной из больниц Тюменской области. По версии ​ее супруга, в смерти виноваты врачи, передает «РИА Новости».

По версии мужа погибшей, которую приводит портал Ura.ru, женщина погибла из-за врачебной ошибки. «Перед родами у нее открылось кровотечение. Ее забрала скорая и повезла на кесарево. Потом мне уже рассказали, что ей поставили шесть ампул одного и того же усыпляющего препарата. Никаких обезболивающих не было. А потом у нее наступил болевой шок. Ее начали интубировать — и неправильно. Разорвали гортань, и она захлебнулась кровью», — заявил он.

По словам мужа, анестезиолога в больнице ранее неоднократно видели в состоянии алкогольного опьянения. В то же время в региональном департаменте здравоохранения отказались подтвердить эту версию. «Проведен ряд проверок и сделаны экспертные заключения, в том числе судебно-медицинской экспертизы, что такая реакция возникла на препарат, который вводили для остановки кровотечения. Пациентка поступила уже с серьезными осложнениями, в связи с чем проводились все необходимые для данной ситуации мероприятия, в том числе и после проявления такой острой реакции», — заявили в ведомстве.

В департаменте пояснили, что «бывают такие осложненные реакции организма, с которыми медицинские работники уже ничего не могут сделать».

​В связи с сообщениями о смерти роженицы проверку в больнице уже провел Следственный комитет. По ее итогам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).

В конце августа глава СКР Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать информацию об участившихся врачебных ошибках.