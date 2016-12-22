СКР расследует задолженность по газу в 760 млн руб. в Дагестане

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с задолженностью​ по оплате за газ двух компаний и одного муниципального предприятия в Дагестане. По данным следствия, компании умышленно не выплачивали долги перед поставщиком, из-за чего их долг превысил 760 млн руб., говорится в сообщении СКР.

Наибольший долг (585 млн руб.) образовался у ОАО «Махачкалатеплоэнерго». Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, ОАО «Махачкалатеплоэнерго», несмотря на «реальную возможность на погашение задолженности в размере свыше 585 млн руб.», с 2015 года по апрель 2017 года умышленно не выплачивала долги за газ «с целью нанесения вреда ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

В СКР отметили, что действия руководства компании нанесли существенный вред поставщику газа.

Аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении еще трех компаний: ООО «ЖКХ Теплосервис» (задолженность в 30 млн руб.), ООО «Теплоснаб» (свыше 100 млн руб.) и МУП «Буйнакскгортеплосервис» (свыше 145 млн руб.), которые также умышленно не выплачивали долг перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».