В движении поездов на МЦК произошел сбой

В движении поездов Московского центрального кольца (МЦК) по часовой стрелке произошел сбой, сообщается в Twitter столичного метро.

Согласно другому сообщению в аккаунте подземки, движение поездов было приостановлено «по техническим причинам» в 16:05. Представители РЖД «прикладывают все усилия для восстановления движения и ввода в график», сообщили в Московском метрополитене.

В 16:13 мск в Twitter подземки появился пост, уведомляющий о том, что «движение поездов по часовой стрелке восстановлено и вводится в график».

В официальном Telegram-канале МЦК уточняется, что «принимаются все необходимые меры, чтобы как можно скорее восстановить интервал движения между поездами». «В настоящее время интервал увеличен на участке между остановочными пунктами «Автозаводская» и «Кутузовская», — указывается в сообщении.