В Москве объявили конкурс на постройку объектов метро за 27 млрд руб.

Арестован последний участник банды «Желтых хризантем»

Власти закрыли мусорный полигон «Кулаковский» в Подмосковье

«Ростелеком» предложил создать консорциум для развития 5G в России

СКР расследует гибель роженицы в больнице под Тюменью по вине врачей

ПФР опроверг возможность получения «премии» за долгий брак

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Глава «Ростелекома» сравнил криптовалюты с фантиками от конфет

Михаил Осеевский — РБК: «Ростелеком» — это огромный авианосец»

Иностранцы вдвое снизили долю во внешнем госдолге России за время санкций

Коалиция признала гибель 61 гражданского при авиаударах в Сирии и Ираке

Кремль назвал «рейдерским захватом» закрытие консульств России в США

В движении поездов на МЦК произошел сбой

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Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Москве

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«Победу» оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля

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Россия потребовала раскрыть активы одной из структур ЮКОСа по всему миру

Синоптики предупредили о надвигающемся на Курилы тайфуне Sanvu