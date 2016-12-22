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В Москве объявили конкурс на постройку объектов метро за 27 млрд руб.
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В Москве объявили конкурс на постройку объектов метро за 27 млрд руб.
Общество, 16:13
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В Москве объявили конкурс на постройку объектов метро за 27 млрд руб.

Принадлежащая правительству Москвы компания «Мосинжпроект» объявила конкурс, по итогам которого должен определиться подрядчик на строительство ряда объектов столичного метро.

Согласно материалам, размещенным на портале госзакупок, общая стоимость контракта оценивается предварительно в 26,871 млрд руб.

Победителю конкурса предстоит построить перегонные тоннели от тупиков за станцией метро «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники», станционные комплексы станций «Народного Ополчения» и «Терехово», а также притоннельные сооружения Западного участка Третьего пересадочного контура (ТПК) («Хорошевская» — «Можайская»).

Теги: метро
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