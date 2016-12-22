Коалиция признала гибель 61 гражданского при авиаударах в Сирии и Ираке

При авиаударах международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (группировка запрещена в России) в Сирии и Ираке за месяц погиб 61 человек из числа гражданского населения. Об этом, как передает Reuters, говорится в заявлении коалиции, возглавляемой США.

Как отмечает агентство, таким образом общее число официально признанных жертв среди мирного населения с 2014 года достигло 685. В начале августа коалиция признала гибель 624 некомбатантов. Еще 455 сообщений о гибели мирных жителей в настоящее время проверяются.

Как отмечает агентство, среди всех повлекших гибель гражданского населения инцидентов, которые расследовала коалиция в июле, самым масштабным стал авиаудар 14 марта в районе Мосула. Тогда была официально подтверждена смерть 27 мирных жителей.

Сирийское государственное информационное агентство SANA 22 августа сообщило о гибели 78 человек при авиаударах коалиции в городе Ракка, где продолжаются бои с ИГ. Коалиция пока не подтверждала официально эту информацию.