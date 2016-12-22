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Неизвестный открыл стрельбу у детского сада в Екатеринбурге
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Неизвестный открыл стрельбу у детского сада в Екатеринбурге
Общество, 16:07
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Неизвестный открыл стрельбу у детского сада в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный из окон дома, расположенного около детского сада, открыл огонь из пневматического оружия. Об этом РБК сообщили в региональном управлении МВД.

«В 16:30 (14:30 мск​) в полицию Екатеринбурга от жильцов дома 41 на улице Советской поступило сообщение о стрельбе, предположительно, из пневматического оружия из окон этого дома. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили РБК в ГУ МВД России по Свердловской области.

Как пишет портал Ura.ru со ссылкой на источники, в результате произошедшего один человек получил ранение. Причины инцидента устанавливает полиция.

В детском саду № 547 РБК подтвердили информацию о стрельбе из пневматического оружия на улице Советской. По словам сотрудника детсада, пострадал один человек.

В городе Собинки Владимирской области 29 августа пожилой мужчина открыл огонь из пневматического оружия по детям, шумевшим у него под окнами. В результате пострадал мальчик, которому пуля попала в район виска.

Теги: стрельба , Екатеринбург , Дети
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