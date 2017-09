Look At Media объединится с сайтом Spletnik.ru

Медиахолдинг ​Look At Media объединится с ​Creative Media, дочерней компанией Forward Media Group, издающим сайт ​Spletnik.ru. Об этом со ссылкой на главу Look At Media Алексея Аметова сообщает издание The Village, входящее в медиахолдинг.

По словам Аметова, после объединения активов за компанией сохранится бренд ​Look At Media. В то же время, генеральным директором объединенной компании станет глава Creative Media Пабло Васкес. Аметов, в свою очередь, сохранит за собой позицию издателя.

Таким образом, после объединения в холдинг Look At Media будут входить издания The Village, Wonderzine, Look At Me и FurFur и онлайн-издание Spletnik. По оценкам Аметова, совокупный ежемесячный охват аудитории проектов составит 10 млн пользователей. «Это объединение позволит нам предлагать рекламодателям и партнерам эффективные решения и новые интересные продукты и дальше расти на российском рынке, сохраняя все наши базовые ценности: независимую журналистику, технологичность, эффективность», — заявил Аметов.

В комментарии Аметова на Spletnik.ru​ также отмечается, что «в планах компании увеличение общего охвата проектов до 12-15 миллионов человек в месяц в ближайшие пару лет».

Глава Forward Media Group Полина Дерипаска (супруга миллиардера Олега Дерипаски) рассказала, что партнерство проектов началось два года назад, после первых инвестиций в Look At Media.

В рамках преобразований с 11 сентября новым главным редактором Spletnik.ru станет журналист и телеведущая Татьяна Арно.

Об инвестициях Forward Media в Look At Media стало известно в январе 2016 года. После произошла реорганизация медиахолдинга. Лицензии на бренды Furfur, The Village, Wonderzine, Look At Me, а также права на управление этими проектами в России получила компания «Лук эт медиа паблишинг», созданная основателями Look At Media и Forward Media Group. До этого, 2 января, ​компания «ЛЭМ Раша» (операционная компания холдинга Look At Media, в который входят издания The Village, FurFur, Look At Me и Wonderzine) подала иск о собственном банкротстве.