Клип группы «Ленинград» набрал 2,9 млн просмотров менее чем за сутки

Новый клип группы «Ленинград» на песню «Ч.П.Х.» — пародия на баттл рэп-исполнителей Oxxxymiron и Гнойного (Слава КПСС) — набрал почти 3 млн просмотров чуть менее чем за сутки с момента публикации.

Видео было опубликовано на официальном канале группы в YouTube 22 часа назад. Новый клип «Ленинграда» на момент публикации новости набрал более 2,9 млн просмотров.

Примерно через полторы минуты видео прерывается и начинается рэп-баттл между Сергеем Шнуровым и рэпером ST (Александр Степанов), который в свое время проиграл в баттле с Oxxxymiron. Шнуров пеняет ему на то, что тот не процитировал «Кольку Гумилева» — второй раунд баттла с Гнойным Oxxxymiron закончил именно стихотворением Николая Гумилева.

Видео баттла между рэп-исполнителями Oxxxymiron и Гнойным появилось на YouTube в ночь на 14 августа. В первые часы после публикации видео набрало более 4 млн просмотров. В настоящее время видео просмотрели более 20 млн раз. ​

Лидер группы Ленинград вскоре после этого вызвал «на баттл» тележурналиста Владимира Познера. «Ну что ж? Следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю В.В. Познера на баттл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные», — написал Шнуров на свое странице в Instagram. Познер от его предложения отказался.

Самым популярным клипом группы «Ленинград» на YouTube стал клип на песню «Экспонат». К настоящему моменту его просмотрели более 112 млн раз.