В Крыму заявили о провале попытки наладить вещание украинских каналов

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский назвал провальной попытку Украины наладить телевещание в Крыму в тестовом режиме. Провал обусловлен отношением жителей полуострова к происходящему на Украине, добавил чиновник, передает «РИА Новости».

«Разницей между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет. Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально», — заявил региональный министр.

Жители полуострова, отметил Полонский, не ощутят на себе влияния от вещания украинских телеканалов.

Тестовое вещание пяти украинских телеканалов на территорию Крыма ведется с середины августа. Трансляция идет через телевышку, установленную в селе Чонгар Херсонской области Украины. На территорию Крыма транслировались «Пятый канал», «Прямой канал», ICTV, «UA: КРЫМ» и «Черноморская ТРК».

В феврале на этой вышке установили новые мощные передатчики, в тестовом режиме началось вещание «Украинского радио».

Президент Украины Петр Порошенко 22 августа также открыл в Луганской области новую телебашню, которая обеспечит вещание украинского телевидения и радио на территорию ЛНР. Открытие этой вышки он назвал шагом «к восстановлению единства» региона.