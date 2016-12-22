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«Победу» оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
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«Победу» оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
Общество, 15:00
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«Победу» оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля

Российский лоукостер «Победа» оштрафован Московской межрегиональной транспортной прокуратурой за требование к пассажиру оплатить провоз портфеля, говорится в сообщении надзорного органа.

Как установила ведомственная проверка, при посадке на рейс Чебоксары — Москва в марте 2017 года от пассажира потребовали заплатить 2 тыс. руб. за провоз портфеля. Как заметили в транспортной прокуратуре, это нарушает Федеральные авиационные правила (ФАП), согласно которым ручную кладь разрешено бесплатно провозить в салоне самолета.

Транспортная прокуратура возбудила в отношении лоукостера дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов). Управление Роспотребнадзора по Чувашии признало «Победу» виновной в нарушении ФАП. «Авиакомпания признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначен штраф в размере 20 тыс. руб.», — сообщили в транспортной прокуратуре.

«Победу» уже штрафовали за незаконное требование об оплате ручной клади. В начале августа лоукостер обязали выплатить 100 тыс. руб. своей пассажирке, также летевшей по рейсу Чебоксары — Москва. Из багажа у женщины имелся только рюкзак весом 10 кг. Решение о взыскании с «Победы» штрафа было вынесено в связи с тем, что в феврале Арбитражный суд Московского округа признал законным бесплатный провоз рюкзаков в самолетах лоукостера, несмотря на поданную им в 2016 году жалобу. Жалоба касалась запрета «Победе» взимать плату за ручную кладь, согласно решению Арбитражного суда Тюмени от 2015 года.

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В конце июля Минтранс опубликовал проект изменений в ФАП, согласно которым список вещей, разрешенных к провозу в ручной клади, может сократиться. В частности, из него могут исключить пальто, трости, зонты и электронику — телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Тогда же Госдума разрешила авиакомпаниям исключать норму о бесплатном провозе багажа при продаже невозвратных билетов. Для возвратных билетов парламентарии предложили ограничить бесплатный вес багажа 10 кг. Президент Владимир Путин подписал закон 30 июля, он вступит в силу через 60 дней после подписания.

Теги: штраф , «Победа» , ручная кладь , лоукостеры
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