В Кабардино-Балкарии из-за селя взорвут 300-метровую скалу

Военные в Кабардино-Балкарии намерены взорвать 300-метровую скалу для расчистки прохода к федеральной трассе, заявил глава региона Юрий Коков на совещании с представителями 58-й армии. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Коков, дорожники не смогут дойти до поврежденной трассы, если не взорвать 300-метровый участок скалы. «Сейчас специалисты говорят, что самый быстрый эффективный способ — взрывать эту часть», — сказал Коков.

Представители 58-й армии согласились с предложением главы КБР провести подрывные работы на указанном участке.

По данным регионального управления МЧС, полностью разрушено четыре (на протяженности более 700 м) и частично — три участка федеральной трассы Прохладный — Азау.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Эльбрусском районе КБР сошел сель. Тогда же стало известно о первых жертвах стихии — во время схода с ущелья Адыл суу селевого потока смыло водой одного человека. Неизвестна судьба главы Эльбрусского района Муссы Джаппуева, машину которого унес сель — чиновник выехал на ней для оценки последствий природного явления. По данным МЧС, в реку упало еще два автомобиля, в которых находились около пяти человек. Двое из них, по данным ведомства, спасены. Сель заблокировал около 300 туристов на 27 туристических базах, в числе которых граждане США, Германии, Китая, Польши, Словении и Малайзии. В зону селя попал газопровод, в результате чего без газоснабжения осталось несколько населенных пунктов. Как сообщает «Интерфакс-Юг», в двух районах КБР введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС, 29 спасателей Эльбрусского отряда при поддержке пяти единиц техники проводят обследование в зоне чрезвычайной ситуации. Всего привлечены 256 человек и 34 единицы техники из состава МЧС и Росгвардии, включая вертолет Ми-8.