Рашкин заявил о готовности построить домик для лебедей в парке Горького
Политика, 14:01
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Рашкин заявил о готовности построить домик для лебедей в парке Горького
Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин запросом в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру отреагировал на объявленный столичным парком Горького тендер на строительство домика для лебедей стоимостью 4,2 млн руб.
«Сама по себе уже стартовая цена чересчур высока. Домик для лебедей по цене московской квартиры. Да я готов лично бесплатно сколотить этим лебедям будку, чтобы государство не тратилось», — заявил Рашкин РБК.Депутат вспомнил про расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором фигурировала якобы связанная с премьер-министром Дмитрием Медведевым дача с домиком для уток. «Для лебедей собираются потратить аж в три раза меньше, чем на домик для медведевской уточки, как говорится в СМИ. Наверное, халупа какая-то», — предположил Рашкин.