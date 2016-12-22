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Верховный суд отменил результаты президентских выборов в Кении
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Верховный суд отменил результаты президентских выборов в Кении
Политика, 14:20
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Верховный суд отменил результаты президентских выборов в Кении

Верховный суд Кении из-за процессуальных нарушений аннулировал результаты выборов президента. Новое голосование должно пройти в течение 60 дней, об этом сообщает Би-би-си.

Это решение приняла коллегия судей — за него проголосовали четверо из шести человек. Свою точку зрения они объяснили многочисленными нарушениями Конституции страны, которые были допущены во время голосования.

До этого избирательная комиссия Кении зарегистрировала победителем действующего президента страны Ухуру Кениатта, за которого проголосовали на 1,4 млн человек больше, чем за его основного конкурента — представителя оппозиционных сил Раила Одинга, пишет издание.

Сторонники Одинга после выборов заявили, что результаты необходимо пересмотреть, потому что во время подсчета голосов IT-система избирательной комиссии была взломана. Итоги выборов также спровоцировали акции протеста и массовые беспорядки в стране, жертвами которых стали 28 человек.

Кения стала первой африканской страной, где результаты выборов главы государства были признаны судом недействительными. После оглашения решения суда Одинга назвал этот день историческим для кенийцев и всей Африки.

Теги: выборы президента , Кения , Верховный суд Кении
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