Генерал ФСБ Феоктистов заявлен свидетелем по делу Улюкаева

Одним из свидетелей обвинения в деле против бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, выступит генерал ФСБ Олег Феоктистов, сообщает «РИА Новости».

«Да, Олег Феоктистов заявлен в списке свидетелей обвинения», — сказала агентству один из адвокатов бывшего министра Дариджан Квеидзе.

Ранее РБК сообщал, что Феоктистов играл решающую роль в подготовке операции против бывшего главы Минэкономразвития, которого задержали 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти».

Феоктистов в это время работал в «Роснефти» в должности начальника службы безопасности компании, а до августа 2016 года он работал в ФСБ. Собеседники РБК назвали его «одним из самых влиятельных силовиков» в России.

В марте 2017 года глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Феоктистов покинул компанию.