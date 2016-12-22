ЛУКОЙЛ снизит на треть пик добычи на Западной Курне-2 в Ираке

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и Ирак договорились о снижении пика добычи на месторождении Западная Курна-2 до 800 тыс. барр./сутки с 1,2 млн барр./сутки. Это оптимальный уровень нефтедобычи для обеих сторон, заявил министр нефти Ирака Джаббар ал-Луайби после встречи с главой российской нефтяной компании Вагитом Алекперовым в Москве, передает ТАСС.

Договор об оказании ЛУКОЙЛом услуг по разработке и добыче нефти на Западной Курне-2 был подписан 31 января 2010 года. В январе 2013 года подписано дополнительное соглашение к договору, в котором, в том числе, обозначен целевой уровень добычи по проекту — 1,2 млн барр./сутки. Поддерживать целевой уровень планировалось в течение 19,5 лет. 29 марта 2014 года на месторождении началась коммерческая добыча нефти.

Уровень в 800 тыс. барр./сутки планируется поддерживать за счет добычи из двух формаций: Мишриф и Имама. Мишриф — это тяжелая нефть, уровень добычи там планируется довести до 550 тыс. барр./сутки. Имама — легкая нефть; добывают 250 тыс. барр./сутки, пояснил ал-Луайби. Ирак предлагает выйти на заявленный уровень в течение трех лет, ЛУКОЙЛ называет срок в пять лет, добавил иракский министр.

Весной текущего года Алекперов говорил, что добыча на Западной Курне-2 составляет чуть более 400 тыс. барр./сутки.

Одно из крупнейших нефтяных месторождений Западная Курна-2 находится на юге Ирака. Его запасы — около 14 млрд барр. ЛУКОЙЛ разрабатывает его вместе с норвежской нефтяной компанией Statoil.

В первом квартале 2017 года среднесуточная добыча нефти ЛУКОЙЛа снизилась по сравнению аналогичным периодом 2016 года на 1,1%, до 164 млн барр. нефти. Это произошло в связи с временными внешними ограничениями объемов добычи российских компаний из-за соглашения со странами ОПЕК и вне картеля. Учитывая сокращение поступления компенсационной нефти с Западной Курны-2, падение квартал к кварталу достигло 10%. Об этом говорилось в отчете ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за указанный период.

В июне ЛУКОЙЛ сообщил о планах сократить на 1% добычу нефти и конденсата в России в 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года из-за соглашения России с ОПЕК по ограничению нефтедобычи. До этой договоренности общую добычу нефти и газа компания собиралась увеличить на 1–2% к уровню 2016 года.